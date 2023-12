Aangifte van diefstal Van Gogh-beeld doorgezet: 'Het is niet leuk meer'

Aangifte

De oudejaarsverenigingen werd deze week medegedeeld dat aangifte was gedaan van diefstal. Keerde het Van Gogh-beeld vóór de kerst terug op z'n sokkel, dan zou Vaart in Assen met de hand over het hart strijken en de aangifte verscheuren. Het beeld is echter nog steeds in andere handen.