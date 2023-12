Telefoon roodgloeiend bij drinkwaterbedrijf WMD door natte kruipruimtes

De aanloop naar kerst was zo regenachtig dat de telefoon bij drinkwaterbedrijf WMD roodgloeiend staat. Het bedrijf zegt veel telefoontjes te krijgen van klanten die denken dat de waterleiding kapot is.

Dat is meestal niet zo, stelt WMD. "Het is vanwege de regen zo nat dat water door muren heen sijpelt in kruipruimtes." Het waterbedrijf adviseert om te wachten tot droge dagen aanbreken en dan te kijken de kruipruimte opdroogt.