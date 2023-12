Footballskills Drenthe bestrijdt eenzaamheid: 'Je voelt je echt even geliefd'

Een voetbalschool in Beilen bestrijdt eenzaamheid in de gemeente Midden-Drenthe. Initiatiefnemer Niels Maagd vindt dat niet alleen tijdens Kerst belangrijk, maar gedurende het hele jaar.

Footballskills Drenthe, bij de naam denk je vooral: dat heeft met voetbal te maken. Dat is deels waar. Maagd zegt meer dan alleen voetbal te zijn. "We hebben de voetbalschool natuurlijk, maar we organiseren ook wandeltochten om mensen uit een isolement te trekken. Daarnaast geven we weerbaarheidstrainingen op scholen en bestrijden we dus eenzaamheid bij zowel jong als oud."

'Eenzaamheid is overal'

Mensen die eenzaam zijn, een steuntje in de rug nodig hebben of dat verdienen kunnen door anderen anoniem worden opgegeven. Maagd bezoekt die mensen dan hoogstpersoonlijk en brengt ze een cadeautje. Maar daar blijft het niet bij: "We gaan de dialoog aan en kijken op welke vlakken we deze mensen nog meer kunnen helpen. Eenzaamheid valt mensen zwaar en dat geldt niet alleen voor ouderen. Eenzaamheid is overal."

Een van de personen die door de voetbalschool is geholpen, is Wendy Weelink uit Beilen. Zij kwam na een scheiding in een zware periode terecht. "Als alleenstaande moeder is het soms heel lastig om alleen te zijn. Ik leef voor mijn kinderen, als die tijdens Kerst bijvoorbeeld bij hun vader zijn dan valt me dat erg zwaar. Dat vind ik vreselijk. Je kunt je dan echt eenzaam voelen, ondanks dat je kinderen hebt."

'Je voelt je weer even geliefd'

Na het bezoekje van Maagd en deelname aan de wandeltochten van de Beiler voetbalschool gaat het steeds beter met Weelink. "Het is wel het steuntje in de rug geweest. Je staat toch meer open voor andere mensen. Als ik dit bezoekje en de gesprekken met Niels niet had gehad, was ik niet zover geweest als ik nu ben. Je voelt je echt even geliefd. Even warm."

Dat is dan ook Maagds drijfveer: "Daar doen we het voor. Je ziet iemand groeien, haar zelfverzekerdheid terugkrijgen. Dat doet ons zo goed. Daar zijn we heel blij mee."