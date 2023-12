Ondanks uitdagingen gaat Drentse horeca open: 'Tijdens Kerst moet je er zijn voor je gasten'

Den Haag

Geert te Velde heeft op Eerste Kerstdag weinig te klagen. De kerstbrunch in zijn restaurant in hartje Assen, wordt uitstekend bezocht. "Dit zijn de dagen waar je het als horecaondernemer voor doet", vindt hij. "We hebben vandaag en morgen een brunchbuffet en 's avonds het diner. En in de zaak hiernaast regelen we muziek voor de jeugd."

Te Velde weet als voorzitter van de Drentse tak van Koninklijke Horeca Nederland dat het ook anders kan. "De omzet is niet slecht, maar de kosten voor de inkoop rijzen de pan uit", schetst hij. "Dat is wel iets waar we als branche moeite mee hebben."

Dat de SP onlangs in de Tweede Kamer pleitte voor meer belasting op onder meer logies, gaat er bij hem niet in. "En eerder wilde Omtzigt de horeca ook al meer gaan belasten. Als ik zulke dingen zie, vraag ik me af of de mensen in Den Haag wel weten wat er speelt in de branche."

Pasen

Maar goed, als horecaman kan Te Velde dezer dagen zijn geluk niet op. Hij rekent iedere dag op een volle bak. Dat is ook bij Homan in Zeegse het geval. "We kregen in september al de eerste reserveringen voor Kerst", zegt hij. "Er zijn nu zelfs al mensen die voor Pasen hebben geboekt!"