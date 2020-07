Familie boos over zoektocht naar sinds 2011 vermiste Colin Datema

Zij onderzoeken verschillende scenario's in de coldcasezaak.

Colin Datema verdween in 2011. In de nacht van 14 op 15 augustus verliet hij om 01.00 uur het huis van zijn zus in Nieuweroord en ging naar zijn eigen huis. Daar kwam hij wel aan, maar in de ochtend was hij verdwenen.

Aanklacht

De zus van Colin Datema, Anita is niet blij met de actie. "We vinden dit verre van normaal, en we dienen morgen een aanklacht in bij de politie." Ze zijn het vooral niet eens met de manier van communiceren. "We zijn drie maanden lang gestalkt via Facebook. We hoorden vanmiddag dat ze aan het zoeken waren in de Hoogeveensche Vaart. We wonen er vlakbij, we hebben hier niemand gezien."

Volgens Ewoud Modderman, begeleider van het project, is er wel contact geweest met de zus, maar wil de familie geen contact. "Er is een poging tot contact geweest en daar is niet op gereageerd." Ook zou de familie hebben aangegeven alleen contact te willen met de politie over de zaak.

Coldcase kalender

De vermissing van Colin Datema kwam dit jaar op de coldcasekalender. Dit is een kalender waarop oude zaken onder de aandacht worden gebracht in de hoop dat er bruikbare tips binnenkomen. Ewoud Modderman legt uit dat ze deze zaken gebruiken. Omdat de familie toestemming heeft gegeven om de zaak op de coldcasekalender te zetten, mag de zaak ook gebruikt worden voor het project.

Als een hond aanslaat, gaat een duiker daar het water in (Rechten: Persbureau Meter)

Zoekhonden

Tijdens de zoekactie vandaag werden drie zoekhonden van SIGNI ingezet. "Als de honden aanslaan, dan gaan duikers het water in", legt Modderman uit. SIGNI zoekhonden is een organisatie die vermiste mensen probeert op te sporen door zoekhonden en het inzetten van bijvoorbeeld een duikteam of sonarapparatuur.

Modderman laat weten dat het doel van het project is om zaken op te lossen. De resultaten van vandaag worden gedeeld met de politie. Of er nieuwe sporen zijn gevonden kan Modderman nog niet vertellen.

