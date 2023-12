Wildlands verliest Facebookpagina vanwege 'verdachte activiteiten'

Facebook heeft Wildlands van het medium verwijderd nadat het socialemediabedrijf 'verdachte activiteiten' had waargenomen. De timing voor het dierenpark is bijzonder slecht, laat woordvoerder Hanneke Wijshake weten.

De Facebookpagina van Wildlands met zo'n 125.000 volgers is al een tijdje uit de lucht, zegt Wijshake in een korte reactie. "Er waren verdachte activiteiten gesignaleerd en daarom heeft Meta (moederbedrijf van Facebook, red.) onze pagina offline gehaald." Wat die activiteiten precies inhouden, is niet duidelijk.

Onderzoek

"Er loopt nu een onderzoek naar wat er gebeurd is en wat die activiteiten waren." Of Wildlands de Facebookpagina weer online kan zetten of een nieuwe aanmaakt, moet ook uit dat onderzoek blijken.