Ondergelopen akkers en mini-sinkhole: hoogwater laat zich zien in Drenthe

De waterschappen zijn in de weer het overtollige water weg te pompen. Zo meldt Waterschap Drents Overijsselse Delta dat ongeveer honderd vrijwilligers hun kerstonbijt inruilden voor een dijkinspectie. "In het hele werkgebied zijn onze medewerkers aan het werk."

'Spons is volgezogen'

Volgens de Unie van Waterschappen, de overkoepelende organisatie van de 21 waterschappen in Nederland, wordt de situatie nauwlettend in de gaten gehouden. Een woordvoerder spreekt bij het ANP van 'een uitdaging', omdat de bodem door de vele neerslag verzadigd is. "De spons is helemaal volgezogen."