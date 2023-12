Meer dan honderd kerststallen in kerk Emmer-Compascuum

Het is inmiddels een traditie: de kerststallententoonstelling in de Sint Willehaduskerk in Emmer-Compascuum. Dit jaar staan er meer dan honderd exemplaren in de kerk.

De kerststallen komen in alle soorten en maten. Zo zit er een kerststal in een kerstbal, maar ook in een schelp of in een walnoot. "Dat is een heel kunstwerk", zegt Jannet Dijck van de organisatie. "Heel bijzonder."