Wat is er tussen Kerst en oud en nieuw te doen in Drenthe?

Wandeltochten, theatervoorstellingen en zelfs een Top 2000-café. Je hoeft je in de dagen tussen Kerst en oud en nieuw niet te vervelen in Drenthe, want er valt genoeg te beleven. Hieronder een greep uit de activiteiten in de provincie.

Kerstpannenkoekjes bakken in Roden

Op gietijzeren fornuisjes kunnen liefhebbers van kerst en pannenkoeken hun hart ophalen. In het speelgoedmuseum in Roden worden beide elementen samengevoegd. Terwijl de kinderen druk bezig zijn om de lekkerste creaties op tafel te zetten, kunnen de ouders een kijkje nemen bij de tentoonstelling 'Tiny Houses, wonen en werken in het klein'.

Oh ja, handig om te weten: voor kinderen die geen gluten mogen is er speciaal pannenkoekenbeslag. Het vuurtje van de fornuizen worden aangewakkerd op woensdag 27 december en op woensdag 3 en zondag 7 januari tussen 13.00 uur en 16.00 uur.

Kerstwandeling in Emmer-Compascuum

In Emmer-Compascuum organiseert de H. Willehaduskerk op woensdag 28 december een 'Kerst tot oud en nieuw-wandeling' waarbij het kerstverhaal wordt uitgebeeld. Deze wandeling is ongeveer een kilometer lang. Tijdens de tocht zijn er allerlei lekkernijen die geproefd kunnen worden. De route begint en eindigt bij de RK Kerk St.Sillhadus. Deelname is gratis en jong én oud zijn welkom.

Frisse neus halen, afgetopt met een kopje snert in Nieuwlande

Op donderdag 28 december organiseert Onderduikersmuseum De Duikelaar een winterwandeling. In en rondom Nieuwlande kom je langs plekken die mooie verhalen herbergen.

Dit jaar staat de wandeling in het thema: eten in de oorlog. Tijdens de anderhalf uur durende wandeling heb je de keuze uit een warme drank naar keuze en na afloop wacht een warm kopje erwtensoep. Er worden twee wandelingen georganiseerd: van 10.30 uur tot 12.00 uur en van 11.30 tot 13.00 uur. Een plekje bemachtigen kan door te mailen naar reservering@museumnieuwlande.nl

TOP 2000-café in Oosterhesselen

De Jeugdsoos Papparazo in Oosterhesselen pakt ook dit jaar weer uit en organiseert van 28 tot en met 30 december een eigen Top 2000-café. Door de muziekboxen klinken de hits van de Top 2000 en er is een ruime keuze aan drankjes. Het bestuur van de soos ziet de activiteit als een soort open huis. Iedereen die een kijkje wil nemen, is van harte welkom. Het café is geopend van 19.00 tot 01.00 uur. De jeugdsoos is te vinden aan de Kockstraat 48.

Landlopersdag Veenhuizen

Op donderdag 28 december is er ook genoeg te beleven in het Gevangenismuseum in Veenhuizen. Op de binnenplaats gaan bezoekers zo'n 200 jaar terug in de tijd, en kun je met eigen ogen zien hoe het eraan toeging in het dagelijks leven van landlopers, bedelaars en wezen, de oorspronkelijke bewoners van Veenhuizen.

De Landlopersdag duurt van 10.00 tot 17.00 uur en tickets zijn te boeken via www.gevangenismuseum.nl