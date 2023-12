Kerstcircus Emmen haalt opgelucht adem na mislukte circusstunt

"Het publiek schrok enorm, en geef ze eens ongelijk want het was naar om te zien", vertelt Robbin Kaspers, medewerker van het kerstcircus in Emmen. "Ik heb me direct over mijn collega ontfermd, maar tegelijkertijd moest de show ook doorgaan. Mijn collega hebben we naar het ziekenhuis gebracht, en de show is ondertussen goed afgerond."