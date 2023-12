Kletsnat Drenthe op tweede kerstdag: 'Iedere druppel die valt is er een te veel'

De gevolgen van de vele regenval zijn goed zichtbaar in Drenthe. Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft er zijn handen vol aan. "We doen op dit moment alles wat we kunnen, maar de weergoden moeten ons ook een beetje goed gezind zijn. Op dit moment is het zo dat iedere druppel die er valt, er een te veel is", stelt woordvoerder Herald van Gerner.