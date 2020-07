Assen steekt tonnen in kleedkamers en tribune ACV

ACV komt al jaren kleedruimte tekort: al in 2016 trok de club aan de bel bij de gemeente. Door de groei van met name het aantal damesteams is het bij de club een behoorlijke puzzel geworden om ieder team in te delen. Regelmatig moesten drie of vier teams dezelfde kleedkamer delen en soms kleedden voetballers zich zelfs op de gang om.

Bovendien voldoet de club door het gegroeide ledenaantal niet meer aan de kleedkamernormen van voetbalbond KNVB. Het vervangen van het dak van de tribune is daarnaast een grote wens omdat er asbest in zit.

Genoeg geld voor plannen

De ruim vijf ton die de gemeente betaalt is volgens voorzitter Bert Huizing van de voetbalclub voldoende om de kosten voor de vier nieuwe kleedkamers en het vervangen van het tribunedak te betalen. De eerder genoemde 1,5 miljoen euro is volgens voorzitter Bert Huizing van ACV een hoger bedrag dan wat het plan uiteindelijk zal kosten.

"Het is erg mooi dat we nu groen licht hebben. Er moet nog wel een plan komen, want het coronavirus heeft hier ook een behoorlijke impact gehad", vertelt Huizing. Eerder gaf de club aan zelf drie ton in de plannen te willen steken. Dat is nog niet volledig van de baan, maar de club moet de komende tijd verstandig met het geld omgaan. "We moeten eerst kijken op welke manier we er geld in kunnen steken", zegt de voorzitter.

Het zal volgens de ACV-voorzitter nog even duren voordat de kleedkamers er daadwerkelijk staan. Er moet dus nog een bouwplan gemaakt worden en de benodigde vergunningen zijn ook nog niet binnen. Komend seizoen blijft het dus nog even behelpen voor de leden. Het coronavirus zorgt in de al krappe kleedkamerplanning voor nog wat extra hoofdbrekens. "Ook in de kleedkamers moeten de senioren anderhalve meter afstand van elkaar houden. Hoe we dat gaan doen, daar moeten we nog eens goed over nadenken", vertelt Huizing.

Andere plannen even stil

Naast de bouw van nieuwe kleedkamers en de vervanging van het dak van de tribune, had ACV nog wat andere plannen. Zo wilde de club ook nieuwe vergader- en commissieruimtes en moet er het nodige onderhoud gebeuren. Die plannen moeten voorlopig even in de ijskast.

Huizing: "We willen wel graag alles doen. Maar gelet op wat er dit jaar is gebeurd (de coronacrisis red.), moeten we even op de centen letten. We zijn niet armlastig, maar het is gewoon gemakkelijker om geld uit te geven dan te verdienen."

Lees ook: