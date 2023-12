Vriendengroep Ruinerwold organiseert grote kerstparty: 'Komt veel bij kijken'

Kerst en feest? Dan denken de meeste mensen in Ruinerwold aan discotheek Klok, maar de bekende uitgaansgelegenheid is niet meer. Doodzonde, vinden zeven vrienden uit het dorp. Daarom organiseren ze tijdens Kerst zelf meerdere feestjes.

"Vroeger gingen we altijd naar Klok, maar dat kan dus niet meer", legt Kian Compagner van de organisatie uit. "Steeds meer discotheken en kroegen in de buurt sluiten, daarom besloten we om zelf een feest te organiseren. Met name voor de jeugd, maar iedereen is natuurlijk welkom."

Veel geregel

Het is voor de jongens de eerste keer dat ze een groot evenement organiseren. Zaterdag vond de aftrap plaats, toen is voor het eerst feest gevierd in een grote partytent langs de Dokter Larijweg in Ruinerwold. De avond was stijf uitverkocht. "Zo'n 900 mensen hebben we mogen ontvangen en we hebben nul rottigheid gehad", lacht medeorganisator Rick Mulder.

Mensen die een dansje willen wagen kunnen vanavond weer terecht in de partytent. Dan barst het tweede feestje los, maar de vrienden hebben wel gemerkt dat er veel bij komt kijken als je een groot festijn organiseert. "We zijn in februari begonnen en we dachten: dit doen we wel even. Maar dat was niet zo", gaat Mulder verder. "Je moet denken aan veiligheid, het regelen van de tent, drank, pinautomaten. Noem maar op."