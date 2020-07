Minister Schouten legt ultimatum Farmers Defence Force naast zich neer

Een woordvoerder van de bewindsvrouw laat weten dat ze er 'kennis van neemt'. De afgelopen weken protesteerden boeren massaal tegen de maatregel dat er minder eiwit in het voedsel van de dieren moet. Ze blokkeerden verschillende distributiecentra, zoals in Beilen en Gieten, maar ook afvalverwerker Attero in Wijster. Bij het bekendmaken van het ultimatum meldde FDF dat er tot 21 juli geen nieuwe acties zouden volgen. Als ze hier niet op ingaat, volgen nieuwe acties waaronder het blokkeren van wegen.

De minister wijst erop dat de voermaatregel de steun heeft van de Tweede Kamer. Ze vraagt nog wel extra advies over de voermaatregel. Dat wil ze eerst afwachten.

'Boeren onze corebusiness'

"Tot de 21ste juli roepen wij de strijders op om geen acties meer te houden die het publiek overlast opleveren. Dus geen blokkades van wegen of distributiecentra tot 21 juli. Dat komt ons ook gelegen want het weer is omgeslagen naar droog en zonnig, onze tijd kunnen we dan besteden aan het grassen en inkuilen. Naast demonstreren is boeren toch onze corebusiness", schrijft FDF.

De actiegroep roept boeren op om zoveel mogelijk eiwit op te slaan, zodat ze na 1 september niet zonder eiwit komen te zitten. FDF wil de rustperiode gebruiken om verder te praten met het Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL). Ook wil de groep tot die tijd minister Schouten de mogelijkheid geven om te praten met de boeren. Daar gaat ze dus niet op in.

