Politie stuit op messen, scharen en drugs bij fouilleeractie in Asser binnenstad

Bij een fouilleeractie in het centrum van Assen heeft de politie onder meer messen, scharen en softdrugs in beslag genomen.

In totaal zijn 225 binnenstadbezoekers gecontroleerd en 88 voertuigen doorzocht. Naast de potentiële steekwapens en drugs bleek één bestuurder naar alle waarschijnlijkheid onder invloed van drugs. "Omdat de bestuurder weigerde mee te werken aan een bloedproef is zijn rijbewijs in beslag genomen", schrijft de politie.