Ramses Bekkenk: 'Er lag nog iets in Drenthe dat niet afgemaakt is'

In mei strandde zijn eerste poging om de zogeheten 75One Challenge in Drenthe te volbrengen. Toen reed de Alkmaarder 700 van de 750 kilometer in 41 uur.

"Er lag nog iets, dat nog niet afgemaakt is. Ik wilde heel graag die 75One Challenge een keer uitfietsen. De wedstrijden beginnen voor mij, als het goed is, over een maand weer. Dus dit was de laatste gelegenheid dat het kon in het programma", zegt Bekkenk.

"Ik heb afgewacht tot het weer goed was. De voorspellingen zagen er goed uit, maar nu komt er morgen toch helaas regen. Maar ik wil tóch proberen alles een keer achter elkaar te fietsen."

75One Challenge

Bekkenk combineert in de 75One Challenge drie bestaande mountainbikeroutes in Drenthe. Hij rijdt de Bartje 200, de Drenthe 200 en tot slot de Hunebedden 350.

"Ik heb m'n banden en m'n vering wat zachter staan dan de vorige keer. Daardoor ga ik misschien wel wat langzamer. Maar zo heb ik wel wat meer comfort. We hebben de verzorgingsposten iets dichter achter elkaar gezet. Zo kan ik vaker een bidon aanpakken en hoef ik geen camelbag, een zak met water op m'n rug, mee te torsen. Dat is beter voor de druk op m'n billen waar ik de vorige keer last van had. Ook ben ik twee uur eerder gestart zodat ik langer in het daglicht kan rijden."

Navigeren

Aangezien hij weer dezelfde route rijdt als in mei zou je denken dat alles in z'n hoofd opnieuw voorbij komt. Maar daar heeft Bekkenk totaal geen last van. "Het navigeren is zo intensief dat ik bijna geen tijd heb om om me heen te kijken. Ik ben bezig met eten en drinken en de taken die ik moet doen. Ik heb onderweg nog wel een ooievaar gezien. Maar verder weet ik nauwelijks waar ik ben", verklaart Bekkenk.

'Mindset'

De eerste 160 kilometer kwam Noord-Hollander niet ongeschonden door. "Ik heb een klein valpartijtje gehad, waardoor ik wat last heb van m'n knie. Mentaal heb ik geprobeerd om zo 'leeg' mogelijk te starten. Je weet dat je tegenslag gaat krijgen. Maar daar moet je vooral niet aan denken. Dat is de belangrijkste mindset die je moet hebben. En dat zal nog best moeilijk worden de komende dertig uur. Maar voorlopig gaat het goed", zegt Bekkenk.

Kou

Het mulle parcours en vooral de kou maakten het in mei, tijdens zijn eerste poging, lastig. "Ik heb me nu voorgenomen om, totdat het donker wordt, zoveel mogelijk kilometers te maken. Dan wil ik toch rustig de tijd nemen om wat extra kleren aan te trekken deze keer", zegt Bekkenk strijdvaardig.

Aan de vorige poging heeft hij geen kater overgehouden. "Ik heb er veel van geleerd. En heb m'n grenzen verder verlegd dan ooit. Dus ik heb er wel een positief gevoel aan overgehouden. Maar het is jammer als je strandt door dingen die je zelf niet in de hand hebt."

Paracetamol

Net voor vertrek bij de rustplaats dicht bij het Boomkroonpad, na ruim 160 kilometer, slikt Bekkenk paracetamol. Maar zorgen hoeven we ons, volgens hem, niet te maken. "Ik heb de vorige keer verschillende koortsaanvallen gehad en flinke ontstekingen aan m'n billen. Dus het is vooral preventief om de ontstekingen, die ongetwijfeld komen gaan, te remmen."

Finish

Bekkenk hoopt morgenavond tussen 22.00 uur en middernacht bij Hotel Wesseling in Dwingeloo weer te finishen. Dat is ook de plek waar hij vanmorgen van start is gegaan.