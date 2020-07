Gevangenen Veenhuizen mogen tijdens proef fysiek contact hebben met hun kinderen

Gevangenen in Veenhuizen kunnen deelnemen aan een proef, waarbij activiteiten voor kinderen en ouders met fysiek contact worden georganiseerd. Dat heeft minister Dekker voor Rechtsbescherming bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. De proef begon 10 juli en duurt tot en met 10 augustus. Doel is om te achterhalen welk effect dit heeft op het aantal besmettingen met het coronavirus.

Naast Veenhuizen, waar alleen mannen zitten, kunnen ook vrouwelijke gevangenen in Zwolle, Nieuwersluis en Ter Weel activiteiten met de kinderen doen. In de gevangenissen worden ouder-kindactiviteiten georganiseerd van maximaal twee uur, zoals bordspelen en voetbalwedstrijden. Hierbij is fysiek contact tussen ouder en kind toegestaan.

Gedetineerden kunnen er ook voor kiezen om de kinderen te zien in de bezoekerszaal of via beeldbellen. Wanneer de proef niet heeft geleid tot een toename van besmettingen met het coronavirus, wordt vanaf 10 augustus in alle gevangenissen bezoek van kinderen van gevangenen weer hervat.

Bezoek voor alle kinderen per 1 augustus toegestaan

Per 1 augustus mogen kinderen van alle leeftijden op bezoek bij hun ouder(s). Dit bezoek vindt plaats in de reguliere bezoekerszaal waarbij geen fysiek contact mogelijk is (achter plexiglas). Kinderen tot 14 jaar kunnen mee onder begeleiding van een meerderjarige. Kinderen vanaf 14 jaar mogen, als zij in het bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs, zonder begeleiding van een meerderjarige op bezoek bij een gedetineerde.