Dollende hazen in de nacht

De haas is vooral een nachtdier, al is hij in de zomer ook 's ochtends en vroeg in de avond actief. Ze gaan dan op zoek naar voedsel en elkaar. De haas is een planteneter: in de zomer kruiden en akkerbouwproducten zoals graan, maïs, klaver en aardappelen en in de winter vooral grassen.

Platgedrukt

Overdag rust de haas uit in zijn leger. In tegenstelling tot konijnen maken hazen geen gebruik van een hol. Het leger is niet meer dan een ondiepe uitholling langs de bosrand, onder een heg of in het hoge gras. Vaak op een zonnige maar beschutte plek. Als een haas in zijn leger ligt, zijn alleen zijn kop en rug zichtbaar. De oren liggen platgedrukt tegen het lichaam aan.

Hazenslaapje

Een haas heeft meerdere vijanden en moet voortdurend op zijn hoede zijn. Vossen, marterachtigen, uilen zoals de oehoe en roofvogels zoals de buizerd jagen allemaal op hazen, net zoals de mens. Overdag slaapt de haas licht en wordt van het minste of geringste wakker. Als een vijand dicht in de buurt komt, rent hij ineens weg. Hij doet dat zigzaggend en met hoeken van negentig graden.