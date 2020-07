Ubels (FDF) wil ultimatum afwachten: 'Wat is het plan van de minister?'

Ubels vindt het onbegrijpelijk dat Schouten de veevoermaatregel, waarbij er minder eiwit aan de dieren mag worden gevoerd, nog door wil zetten. "Een hele rits specialisten zegt dat het geen goede maatregel is. Uit onderzoek blijkt dat 95 procent van de boeren het niet ziet zitten. Hoe wil je dan zo'n wetgeving invoeren? Heeft de minister daar al over nagedacht? Of wil je 95 procent van de boeren boetes opleggen? Wat is het plan?"

Kuilen

Boeren zijn zich al aan het voorbereiden op de maatregel. Zo worden er nu extra producten door kuilen gemengd, zodat er extra eiwit in zit, omdat het straks verboden is. "Als ik dan mijn kuil lostrek, dan heeft mijn koe het in ieder geval goed", zo verklaart Ubels de redenatie van de boeren. FDF roept in de brief aan Schouten boeren op om dit ook te doen. "Dat kost natuurlijk een hoop geld en de stikstofuitstoot wordt niet verlaagd, want mensen stoppen het nu al in hun kuil. Maak een verzetskuil en laat je dieren niet tekort doen door de overheid. Dat bepalen we lekker zelf."

Plannen voor nieuwe acties zijn er volgens Ubels altijd wel bij FDF. Zeker nu het verbod om te protesteren met trekkers is ingetrokken door de Veiligheidsregio Drenthe. "Een aantal publieksvriendelijke acties is altijd gepland. Die acties gaan ook door en dat gaat in goed overleg. Dat is enkel mooi en niet negatief. We beraden ons wel op het geheel. Ik vind dat we het ultimatum moeten afwachten."

