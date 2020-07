Kabinet werkt aan financiële tegemoetkoming voor mensen die ziek werden door werk

"Ernstig ziek worden of zelfs overlijden door je werk mag niemand overkomen. Helaas gebeurt dit te vaak. Extra pijnlijk is dat het verhalen van geleden schade een lang en complex proces is", zegt Van 't Wout. "Na jaren zetten we nu, met steun van werkgevers- en werknemersorganisaties, een goede stap voorwaarts in het belang van de slachtoffers." Het Kabinet neemt na de zomer een definitief besluit over de financiële tegemoetkoming aan de slachtoffers.

Chroom-6

Jaarlijks sterven meer dan vierduizend mensen aan het gevolg van een ziekte die ze door hun werk hebben opgelopen. Na een onderzoek naar mensen die op een NS-werkplaats in Tilburg waren blootgesteld aan chroom-6, vroeg het kabinet aan de commissie, onder leiding van Ton Heerts, om advies uit te brengen over een schadeafhandeling. Ook medewerkers van Defensie zijn tussen 1984 en 2006 onvoldoende beschermd tegen de gevolgen van werken met chroom-6. Het ministerie was op de hoogte van de schadelijke effecten, maar verzweeg dit.

Op de vijf POMS-locaties, in onder meer Coevorden en Ter Apel, werd tussen 1984 en 2006 Amerikaans militair materieel onderhouden. Er werden voertuigen met CARC (de bovenste verflaag) behandeld om ze te beschermen tegen strijdgassen. Verf met chroom-6 werd gebruikt om roestvorming te voorkomen.

