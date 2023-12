Neuzen tussen delicatessen en ambachtelijke producten: Drentse 1000 Winterfair is begonnen

Aftellen tot Oud en Nieuw doe je dit jaar niet alleen met de muziek van de Drentse 1000, maar ook met de Drentse 1000 Winterfair. Rondneuzen tussen allerlei lekkernijen, sieraden of andere accessoires én je krijgt een kijkje in de keuken van onze radiodj's.

Op de eerste dag van de fair is het al een drukte van belang tussen de kraampjes. De winterfair is tot 30 december geopend tussen 10.00 tot 17.00 uur aan de Beilerstraat 30 in Assen. Bezoekers met een auto kunnen, tegen de bestaande tarieven, parkeren aan de Beilerstraat of een van de parkeergarages in Assen.