Waterschappen werken met man en macht tegen hoog water, zien waterpeil stabiliseren

Noord-oost hoek van Drenthe

Schade voor beververblijven

Het vele water kent ook gevolgen voor de leefomgeving van dieren in de Drentse natuur. Zo hebben de beververblijven in het gebied van waterschap Hunze en Aa's schade opgelopen. "De afgelopen dagen hebben we veel langs de uiterwaarden gelopen om in kaart te brengen wat de situatie van de bevers is. Toen zagen we dat de beververblijven schade hebben opgelopen. Dat hebben we met vrijwilligers direct opgelost, waardoor de bevers nu weer kunnen terugkeren naar hun verblijven", stelt Kuiper.