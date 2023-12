Steunbetuigingen voor slachtoffers vuurwerkbom Boterveen

Van hartverwarmende reacties op social media tot cadeautjes die bij de voordeur worden gelegd. Inge Dijkinga en Hans van der Zee uit buurtschap Boterveen bij Dwingeloo krijgen steun nadat een vuurwerkbom hun auto vernielde tijdens de kerstnacht. Ze vermoeden dat de aanslag te maken heeft met hun verzet tegen het gifgebruik in de lelieteelt.

Wat ze altijd hebben afgehouden gaat nu toch gebeuren. "We gaan vandaag camera's ophangen rond ons huis", vertelt Dijkinga. Sinds ze werd opgeschrikt door de knal, overheersen spanning en stress. "We hebben vaker te maken gehad met intimidaties. Ons gevoel van veiligheid was al ver te zoeken en is nu helemaal zoek." Toch weigert ze om toe te geven aan de vernielingen. "We zullen nooit zwichten voor deze terreur en geloven nog steeds in het vrije woord."

Polarisatie

Dijkinga en haar partner zijn aangesloten bij AARDige buren, een groep bewoners van Boterveen die zich verzetten tegen het gebruik van gif in de lelieteelt. "Ik heb getwijfeld om dit verhaal naar buiten te brengen. Maar ik heb besloten het toch te doen", vertelt Dijkinga. "Het wordt tijd dat de overheid actie gaat ondernemen." De groep bewoners voelt zich niet gehoord door de overheid. Het gevolg is dat ze hun gelijk via de rechter proberen af te dwingen. Dijkinga: "Zoals het nu gaat werkt het polarisatie in de hand."

Contact met burgemeester Rikus Jager van de gemeente Westerveld is er wel. "Hij heeft ons gebeld en zijn afschuw uitgesproken. Ook heeft hij de politie gevraagd de zaak hoog op te nemen." Dijkinga en Van der Zee hebben aangifte gedaan. "Op camerabeelden van de buren is een grijze Volkswagen Caddy te zien, die wegrijdt. Het kenteken is helaas niet zichtbaar. Maar zoveel van deze auto's rijden hier niet rond", vertelt ze.

Alert

Dijkinga is extra alert sinds de explosie. "Ik houd mijn hart vast voor oudejaarsdag en vuurwerk." Ondanks alle commotie heeft ze besloten om haar plan voor die dag door te laten gaan. "Op oudejaarsdag gaan we oliebollen bakken voor de buurt."