Thijs (10) uit Paterswolde loopt maandenlang in korte broek voor goed doel

Vriendje Jens

In mei startte Thijs met de korte broeken-actie en hij blijft erin lopen tot oktober. Hij kwam op het idee door Jens, een vriendje van hem die werd geboren met een hartafwijking. "Hij heeft een gaatje in zijn hart, daar kwamen ze bij de geboorte achter. Sommige kinderen groeien daar overheen, maar zijn gaatje was te groot", legt Thijs uit.

En dus moest Jens op jonge leeftijd onder het mes, een ingrijpende openhartoperatie. "Dan wordt alles stilgelegd en toen gingen ze het hart repareren", vertelt Thijs die tijdens de operatie nerveus thuis zat: "Ja ik dacht wel, straks gaat het niet goed." Maar de operatie slaagde en met Jens gaat het nu weer helemaal goed.

Geld

Toen Thijs bedacht om als uitdaging een paar maanden in korte broek te lopen, koppelde hij meteen Stichting Hartekind aan de actie. Die organisatie zet zich in voor meer onderzoek naar geboren hartafwijkingen bij kinderen. Geïnspireerd door het verhaal van Jens wil Thijs via een speciale actiepagina zoveel mogelijk geld ophalen.

"Daar kan de stichting dan bijvoorbeeld meer apparatuur van kopen, of meer onderzoek doen", aldus Thijs, terwijl hij zijn website laat zien. Mensen die zijn actie willen steunen kunnen online gemakkelijk doneren. Ook staat er de komende week bij de Albert Heijn in Paterswolde een ton waarin mensen statiegeldbonnen kunnen doneren.

(Tekst gaat verder onder de video)

Regen en kou

Het lijkt natuurlijk een makkie, om met dit zomerse weer in de korte broek rond te lopen. Maar toch heeft Thijs al best wat moeilijke momenten gehad met kou en regen. "Ik wilde eerst een heel jaar in korte broeken lopen, maar dat mocht niet van mijn moeder", vertelt Thijs lachend. "Ze wilde niet dat ik ziek zou worden."

Thijs loopt in ieder geval tot oktober elke dag in een korte broek. "En misschien, als het in oktober lekker weer blijft, plak ik er nog wel een maandje aan vast." Hoe dan ook, de actie loopt nu al lekker: het bedrag kruipt langzaam richting de duizend euro. En daar is Thijs al dik tevreden mee.