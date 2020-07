Mountainbiker Bekkenk heeft meer dan 500 kilometer op de teller

Ook in mei deed hij een poging om de zogeheten 750NE Challenge te volbrengen. Toen moest hij na 700 kilometer en 41 uur fietsen opgeven.

Overleven

"De laatste tachtig kilometer was wel heel erg zwaar vannacht. Ik had moeite om te drinken. Je weet dat nu het overleven gaat beginnen, want het wordt mentaal lastig. Dat het gaat regenen vind ik op zich niet heel erg, als het maar niet zo hard gaat regenen dat er grote plassen ontstaan", zegt Bekkenk. "Maar we zijn wel op het punt aangekomen dat het niet meer leuk is. Dat het gewoon afzien is en dat je er pas later van kunt genieten."

Bekkenk deed vanmorgen op het Fochteloërveen een hazenslaapje van twee uur. Om zeven uur stapte hij weer op de fiets.

Last van ogen

"Ik had heel veel last van m'n ogen. Oriënteren in het donker op de mountainbike en navigeren tegelijk, dat is echt enorm lastig. Dus ik zag het niet meer scherp en dan rij je ook over boomwortels heen. Dus je moet gewoon je ogen even rust geven", licht Bekkenk toe.

Hondsberoerd

Wel werd hij hondsberoerd wakker vanmorgen. "Ja, ik ben heel misselijk. Die pech heb je soms. Meestal is het na een uurtje weer over en anders moet ik misschien kotsen. Dat wil ook nog weleens helpen. Ik stop er nu van alles in en dan hoop ik dat het erin blijft. En als het er allemaal weer uit komt, is het ook goed", zegt Bekkenk.

Dramatisch

Hij heeft minder last van z'n billen dan in mei, toen Bekkenk z'n eerste poging deed. Maar na het opstaan voelen de benen 'dramatisch'. "Je krijgt last van je knieën, waardoor het aanzetten lastig wordt. Zolang ik zit en rechtdoor kan fietsen, gaat het prima. Als ik maar niet teveel hoef te remmen."

Finish

Vanavond rond 22.00 uur hoopt hij te finishen bij hotel Wesseling in Dwingeloo. Vijftien kilometer voor de finish moet hij ook nog over de VAM-berg in Wijster. "Als ik het nu haal, is dat wel een 'eerdingetje'", besluit Bekkenk.

