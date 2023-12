Raad van State: dwangsommen voor caravanbewoner Alex in Drijber zijn terecht

Gemeente Midden-Drenthe heeft Alex Lybaart uit Drijber terecht met een dwangsom van duizenden euro's onder druk gezet om zijn caravan weg te halen van Het Binnenveld in Drijber. Dat vindt de Raad van State.

Vandaag werd bekend dat Lybaart zijn zaak tegen de gemeente heeft verloren. De caravan was Lybaarts enige verblijfplaats in Drijber. Zijn slaapplek op wielen stond in de tuin van zijn in 2012 gesloopte boerderij. Van de gemeente mocht hij destijds tijdelijk een onderkomen neerzetten tot zijn nieuwe boerderij klaar was, maar zover kwam het niet.

In 2018 constateerde de gemeente dat er in zes jaar nog niet een steen was gelegd. Lybaart moest zijn toenmalige chalet van het terrein, waarvan hij eigenaar is, weghalen. Ook twee zeecontainers met zijn spullen moesten worden verwijderd.

Wonen in tent of auto

In 2020 zette hij een caravan neer op zijn grond. "Je moet toch ergens wonen", zei hij op 29 november tijdens de rechtszitting bij de Raad van State. Midden-Drenthe reageerde met een dwangsom van 2.000 euro per week. Die kon oplopen tot 12.000 euro. Lybaart koos eieren voor zijn geld en haalde de caravan op tijd weg. Sindsdien woont hij aan het Binnenveld in Drijber afwisselend in een klein tentje en in zijn auto.