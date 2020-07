FNV sleept Drents transportbedrijf voor gerechtshof

Dat weet NRC te melden nadat de krant een klaagschrift heeft ingezien dat door de FNV naar het gerechtshof in Den Haag is gestuurd. FNV deed in 2016 en 2019 al eens aangifte tegen het transportbedrijf. Negentig buitenlandse chauffeurs van het bedrijf zouden niet onder de Nederlandse cao vallen, maar wel voor Brinkman werkzaam zijn. Daardoor heeft het transportbedrijf arbeidskrachten onder oneerlijke voorwaarden in dienst, stelt FNV.

Inspectie zette onderzoek stop

Toch zette de Inspectie SZW het onderzoek naar Brinkman in april van dit jaar stop en dat is tegen het zere been van de vakbond, die vindt dat de inspectie haar werk niet goed doet. Iets wat volgens Atema komt omdat de inspectie door de jaren heen allerlei bezuinigingen op het personeelsbestand heeft uitgevoerd en te omslachtig en voorspelbaar te werk gaat.

De aangifte die FNV-bestuurder Edwin Atema tegen het Drentse transportbedrijf deed, bleef voor hem niet zonder gevolgen. Zo dreigden medewerkers van het bedrijf Atema's 'strot af te snijden'. De vakbondsman liet zich niet van de wijs brengen en leverde onder meer bandopnames met gedetailleerde verklaringen in bij de Inspectie. Maar na een half jaar was er nog geen actie ondernomen. Uiteindelijk werd het onderzoek dus ook stopgezet.

'Van groot belang'

Wat het gerechtshof in deze zaak bepaalt is voor de FNV dan ook van groot belang, legt Edwin Atema uit. "De inspectie heeft steeds grote woorden gehad over het aanscherpen van controles en dat mogen ze in deze zaak rondom Brinkman waarmaken. Als zij gewoon hun werk hadden gedaan, hadden er vaker interventies plaatsgevonden om te toetsen of er Moldaviërs bij dit bedrijf werkzaam zijn", vindt de FNV-bestuurder.

"Ik denk dat we een sterke zaak hebben. Anders kunnen we de inspectie wel opdoeken en alles doen wat God verboden heeft", vindt Atema. De stap naar het hof is volgens Atema uniek, maar nodig. "Wij zijn ervoor om dit soort misstanden aan te kaarten en we laten ons niet met een kluitje in het riet sturen." Dat Michael Brinkman, directeur van het transportbedrijf, tegenover NRC sprak van een heksenjacht op zijn bedrijf, slaat Atema in de wind. "Die hullen zich in de slachtofferrol. Dat gebeurt wel vaker in zulke situaties", besluit hij.

Brinkman Trans Holland was niet bereikbaar om te reageren.

