Stofzuigende vrouw vindt per toeval kinderporno: cel geëist tegen haar man

Het was niet de eerste keer dat de man terechtstond voor kinderpornobezit. In 2003 is hij er ook voor veroordeeld. Maar de behandeling die hij daarna kreeg, had niet geholpen, erkende hij. In totaal vond de politie in 2018 ruim vijfhonderd afbeeldingen en filmpjes. De slachtoffers op de beelden waren allemaal meisjes, de jongsten nog maar 2 jaar oud.

'Te laf om hulp te vragen'

De Assenaar vertelde dat hij naar kinderporno ging zoeken als hij stress had. Zo'n periode brak in 2008 aan toen zijn dochter ernstig ziek bleek te zijn. Daarna ging het weer mis. "Als ik afbeeldingen bekeken had, dacht ik: waar ben ik mee bezig en voelde ik me vies. Dan deed ik het weken niet, maar later toch weer. Ik wist dat ik hulp nodig had, maar ik was te laf om erom te vragen", zei hij in de rechtbank in Assen.

Zo ging het jarenlang door, tot zijn vrouw hem in mei 2018 via WhatsApp liet weten wat ze tijdens het stofzuigen had gevonden. De Assenaar raakte zo in paniek dat hij een einde aan zijn leven wilde maken. Aan de hand van het track-and-tracesysteem van de bedrijfsbus waar hij in reed, werd de man gevonden.

'Signaal aan de maatschappij'

Uit psychologisch onderzoek blijkt dat hij een pedofiele stoornis heeft. Hij wordt nu behandeld om daarmee om te leren gaan. Daarnaast heeft hij ook een persoonlijkheidsstoornis. Volgens de psycholoog is hij verminderd toerekeningsvatbaar voor zijn daden.

Dat laatste gaat er bij de officier van justitie niet in, omdat de man wel wist dat het fout was wat hij deed. Hij eiste wel dat de Assenaar doorgaat met de behandeling en toezicht van de reclassering krijgt, maar vindt dat de man toch eerst de cel in moet. "Er moet wel een signaal afgegeven worden aan de maatschappij dat dit gebeurt als je je bezighoudt met kinderporno."

Ook gelooft de aanklager dat de man veel meer kinderporno heeft gehad dan op de sd-kaart, zijn computer en telefoon is gevonden. "Hij heeft zelf ook verklaard dat hij de gedownloade bestanden weggooide, nadat hij ze bekeken had."