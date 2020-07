Twee coronabesmettingen vastgesteld in Drenthe

In de periode van 1 tot en met 14 juli zijn er in Drenthe twee coronabesmettingen vastgesteld. Het gaat om patiƫnten uit de gemeenten Assen en Borger-Odoorn. Dat blijkt uit nieuwe RIVM-cijfers.

Ook in de periode van 24 juni tot en met 7 juli was bij iemand in de gemeente Borger-Odoorn het virus vastgesteld. Het zou kunnen dat deze persoon ook is meegenomen in dit nieuwe overzicht met coronabesmettingen. Er zijn in onze provincie geen nieuwe ziekenhuisopnames of overledenen gemeld.

Sinds 1 juli publiceert het RIVM geen dagelijkse updates meer over het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen. In plaats daarvan wordt er een wekelijkse update gegeven. De landelijke cijfers zijn gebaseerd op één week, de regionale cijfers (per gemeente) zijn gebaseerd op een periode van twee weken.

Landelijk

In de periode van 8 tot en met 14 juli zijn er landelijk 534 nieuwe besmettingen, zestien ziekenhuisopnames en acht sterfgevallen bij gekomen. In totaal zijn er landelijk 51.146 besmettingen, 11.892 ziekenhuisopnames en 6.135 sterfgevallen geregistreerd.

De werkelijke aantallen kunnen hoger liggen, omdat niet iedereen met klachten wordt getest. Bovendien worden sterfgevallen pas later geregistreerd.