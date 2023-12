Het weer in 2023: uitzonderlijk nat en warm

2023 was wat betreft het weer een jaar om niet snel te vergeten. Regenmeters bleven maar vollopen, waardoor 2023 voor veel Drentse plekken de natste is sinds het begin van de vorige eeuw. Verder was het jaar ook warm en zonnig.

In Drenthe is op de meeste plekken tussen de 1100 en 1200 millimeter gevallen. Normaal gesproken valt er zo'n 875 millimeter. Veenhuizen en Holsloot maakten het zelfs nog bonter met meer dan 1300 millimeter. "Geen wonder dus dat we zo vaak met laarzen door de velden en bossen gingen", zegt RTV Drenthe-weervrouw Grieta Spannenburg.

Regen vanaf januari

In januari ging het al goed los met de nattigheid. Toen werd overvloedig water geparkeerd in de Mandelanden, de Onlanden en de Mepperhooilanden. Ook in maart, na een korte periode van winterweer met sneeuw, bleven de druppels met bakken tegelijk uit de hemel vallen. April was eveneens nat.

Maar vanaf oktober werd er een schepje bovenop gedaan. Deze maand begon nog fraai, maar vervolgens brak een gure periode aan. "We beleefden een van de natste herfsten in tijden", zegt Spannenburg.

Ook de afgelopen weken regende het veel. "Dat het van oktober tot en met december zo vaak zo hard regende, kwam mede doordat de oceaan recordwarm was en dus veel water verdampte. Dat hebben we gemerkt."

Juni recordmaand

Warmte en nattigheid hebben dus met elkaar te maken. En terugblikkend werd juni uiteindelijk dé zomermaand van dit jaar. Spannenburg: "Af en toe zat Noordzeebewolking de zon in de weg, maar het warmde goed op. Droogte werd een thema, terwijl we halverwege juni de eerste tropische dag beleefden. Opvallend was de wind die maar door bleef waaien. Het droogde daardoor extra hard."

In juni werd ook een record gebroken. Eelde haalde een gemiddelde maandtemperatuur van 18,1 graden, het record stond op 17,9 uit 1917.

Juli en augustus waren weer wat meer wisselvallig. In september volgden daarna nog meerdere hete dagen. "Plots brak ongekende septemberhitte uit. Her en der haalden we tropische warmte of bijna. Een paar waarnemers kregen net een hittegolf."

Voor Hoogeveen was dit het warmste jaar, laat de weervrouw weten. In Eelde komt 2023 qua temperatuur op plek twee te staan.

Dagen om niet te vergeten?