PvdA: 'Drents groen gas is voor Drenthe'

Duurzaam groen gas dat hier wordt geproduceerd moet niet op papier worden verbruikt door inwoners van de Randstad. Het gas moet beschikbaar zijn voor lokaal gebruik. Dat dringende advies geven Rendo en de gemeenten De Wolden, Hardenberg en Staphorst aan de Kamer. Het ministerie van Economische Zaken wil eerst de productie van groen gas stimuleren en pas daarna de verdeling van het gas regelen.

Lokaal geproduceerd, geconsumeerd en geprofiteerd

"Voor de winning van groen gas door lokale en regionale initiatieven is het belangrijk de opbrengsten in de regio blijven. Lokaal geproduceerd, geconsumeerd en geprofiteerd. Het kan niet zo zijn dat door een systematiek van certificaten in Drenthe geproduceerd groen gas elders wordt ingezet, terwijl in werkelijkheid gewoon aardgas wordt verbruikt", zegt Rendo-directeur Eddy Veenstra.

Rendo wil in 2030 al het aardgas in haar leidingen vervangen hebben door groen gas en waterstof. Daarvoor moet de productie omhoog, maar dan moet er wel zekerheid zijn. Veenstra: "Je gaat geen moestuin aanleggen als je niet weet of je zelf de groenten mag opeten."

PvdA-Statenlid Peter Zwiers wil dat de provincie achter het dringende advies van Rendo gaat staan. "We gaan vragen stellen of provincie de actie wil steunen. In 2018 hebben Provinciale Staten een motie aangenomen dat de provincie zelf het goede voorbeeld moet geven in de productie van duurzame energie en niet met energiecertificaten groene energie tot haar eigen moet maken. Dan moet het ook niet zo zijn dat anderen ons groen gas via certificaten gaan opkopen en daarmee mooie sier kunnen maken."

Meer werk maken van groen gas en waterstof

Minister Eric Wiebes moeten meer werk maken van groen gas en waterstof als alternatieve energiebronnen. Met zon en wind alleen redden we het niet, zo is de overtuiging van Veenstra en wethouder Gerrie Hempen van de gemeente De Wolden. Die gemeente wilde dat alle aardgasaansluitingen over zouden gaan op groen gas, maar daar stak Milieudefensie een stokje voor. Hempen wil daarom nu per (kleiner) project om goedkeuring vragen. Ook De Wolden stuurde Wiebes een brief met een dringend advies: maak een juridische basis voor groengasaansluitingen voor nieuwbouw. Ook bij nieuwbouw wil De Wolden graag als proefproject fungeren en niet nieuwbouw gasloos maken, schrijft Hempen aan Wiebes.

En de subsidies voor groen gas moeten beter, de huidige SDE-subsidies (stimuleringsregeling duurzame energieproductie) voldoen volgens Hempen en Veenstra niet. Kortom: het moet financieel en fiscaal aantrekkelijker worden gemaakt. Die waarschuwing geeft Veenstra ook voor waterstof in woonwijken als alternatief voor aardgas: "Op korte termijn is waterstof in woonwijken duur, ten opzichte van aardgas of elektriciteit. Bewoners mogen niet de dupe worden van duurzame, maar duurdere energie."

Groen gas en waterstof zijn volgens Veenstra ideaal voor het platteland. Alles op elektriciteit kan daar niet, daar is het netwerk te krap voor. Warmtenetten zijn leuk voor grote, dichtbevolkte gebieden, maar werken door het vele transport - en dus warmteverlies - niet voor het platteland. De oude gasinfrastructuur, die toch al in de grond ligt, is geschikt voor groen gas of geschikt te maken voor waterstof. Rendo heeft daar ook belang bij, want wat moet je met een aardgasleidingnet in topconditie als je het straks niet meer kunt gebruiken?

'Drents biogas is duurzaam'

"En vraag aan vergisters die nu elektriciteit produceren om over te schakelen op groen gas. Dat scheelt ook weer ruimte op het elektriciteitsnetwerk", zegt Rendo-directeur Veenstra. Bezwaren dat de productie van groen gas niet duurzaam zou zijn veegt Veenstra van tafel. "Er worden elders in de wereld geen bossen gekapt voor Drents groen gas. Wij doen het echt met afval, mest en restproducten uit de regio." Op dit moment komt het groene gas nog van Attero in Wijster, Kloosterman in Nieuweroord en de grote vergister in Coevorden.