Lange rijen en groot aanbod bij 28ste Roder Boekenmarkt

Boekenwurmen drommen samen rondom het 'verzamelgebouw' aan de Ceintuurbaan Noord 122. Hoewel het nog een halfuur is voor de deuren van de 28ste Roder Boekenmarkt opengaan, staat er al een rij die tot om de hoek reikt. Het is een vertrouwd beeld tussen kerst en oud en nieuw. De Roder Boekenmarkt trekt ieder jaar hordes verzamelaars en liefhebbers, die voor een prikkie tweedehands boeken, lp's, cd's, puzzels en spellen op de kop tikken.

50.000 boeken, zegt Arie van Klei voor het gemak. "Ieder jaar zeg ik dat, want dat is ongeveer het maximale dat we hier kwijt kunnen", aldus de voorzitter van de Roder Boekenmarkt. Het aanbod is nog veel groter. "Als we de ruimte hadden gehad, hadden we wel 100.000 boeken kunnen verkopen."