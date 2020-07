Kapotte lift treinstation Assen morgen hersteld, Hoogeveen later

De liften op de treinstations Assen en Hoogeveen doen het sinds vorige week niet vanwege een storing. Volgens een woordvoerder van Prorail zou de lift in Assen vandaag of morgen weer moeten werken.

De lift in Assen had te maken met wateroverlast. Daar is een onderdeel voor besteld en wanneer dat onderdeel er is, wordt hij gerepareerd. Dat is op z'n laatst morgen.

Het probleem in Hoogeveen is volgens Prorail iets complexer. "We hopen op deze week", aldus de woordvoerder op de vraag wanneer de lift hersteld is. Volgens de woordvoerder is het probleem in Hoogeveen zo complex dat de monteurs niet precies weten waar het probleem zit. "Dit zien we niet zo vaak, meestal wordt een probleem direct hersteld."

Reizigers die gebruik moeten maken van de lift, kunnen contact opnemen met de NS-reisassistentie.