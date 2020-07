Cel voor serie-inbreker Hoogeveen en daarna door naar de kliniek

Een 31-jarige man uit Hoogeveen is voor tientallen inbraken in bedrijven, campers, caravans en bedrijfsauto's veroordeeld tot dertig maanden cel. Hiervan zijn vijftien maanden voorwaardelijk.

Tegen de man was drie jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk geëist. De man heeft volgens de rechter in anderhalf jaar tijd veelvuldig ingebroken of pogingen daartoe gedaan. Hij veroorzaakte veel overlast en hinder. De man toonde geen respect voor andermans eigendommen en richtte veel schade aan. De rust keerde in Hoogeveen en omgeving terug, toen de man begin september werd vastgezet.

Verschil van dag en nacht

De Hoogevener had overdag een baan en ging 's nachts op dievenpad. Hij deed dit voor de kick en gebruikte daarbij drugs. De inbraken werden door meerdere camera's op beeld vastgelegd. Daarop was ook het kenteken van zijn auto te zien. Op acrobatische wijze klom de man via kleine raampjes naar binnen. De man werd vorig jaar in januari voor het eerst opgepakt. Hij mocht kort daarop weer naar huis, maar moest zich wel houden aan opgelegde voorwaarden.

Het dubbelleven van de man ging verder. Overdag liep hij in de pas en kwam hij alle afspraken na, maar 's nachts ging hij weer als inbreker op pad. In september werd hij opnieuw opgepakt. De rechter vond het belangrijk dat de man zo snel mogelijk een klinische behandeling ondergaat. Die behandeling mag maximaal één jaar duren. Op zitting gaf de Hoogevener aan dat hij zijn werk en woning is kwijtgeraakt. Hij toonde zich bereid om mee te werken aan de behandeling. Dat heeft de rechter meegewogen in de strafoplegging.

De 31-jarige had nog een voorwaardelijke celstraf van tien weken openstaan. Nu hij in de proeftijd in de fout is gegaan, moet hij die straf ook uitzitten.