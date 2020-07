Meeste coronasteun in Drenthe voor Taxiwerq: 9 miljoen euro

Het uitzend- en detacheringsbureau voor taximedewerkers Taxiwerq in Hoogeveen heeft bij elkaar opgeteld in Drenthe het meeste geld ontvangen uit de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid, de NOW.

In totaal kregen alle bv's van Taxiwerq samen 9.160.449 euro, waaronder het laagst aangevraagde bedrag van Drenthe. Taxiwerq Payroll Dienstverlening BV vroeg eenmalig 96 euro aan. Dat blijkt uit cijfers van het UWV.

Assen, Emmen en Meppel

Als losse bv kreeg schoenenwinkel Scapino het meeste geld, 2.984.400 euro. Ook het zusje van Scapino, schoenenwinkel Ziengs, kreeg steun van in totaal 1.942.278 euro. Beide bedrijven zijn ook de grootste ontvangers in Assen.

In Emmen staat Wildlands bovenaan de lijst met 1.061.211 euro, gevolgd door Van der Zee Vleesgrootverbruik met 1.034.130 euro. Scania is in Meppel het bedrijf met het hoogste bedrag. De vrachtwagenproducent ontving voor de Drentse vestiging 1.018.347 euro. In totaal ontving Scania voor heel Nederland 8.498.835 euro, vooral vanwege ruim 4 miljoen euro steun aan de hoofdvestiging in Zwolle.

8 miljard

In totaal vroegen in heel Nederland 140.000 bedrijven een NOW aan voor in totaal bijna 8 miljard euro. De regeling is bedoeld om tijdens de coronacrisis het loon van het personeel uit te kunnen betalen.