De charme van de camper: Drenthe alternatief voor verre reis

"Ik vind het geweldig", lacht Cosse-Ophof, van Cosse Camper Adventures. "Ik ben toerist in mijn eigen provincie."

Maletha en haar man Christiaan Cosse geven campertrainingen en organiseren camperreizen naar verre oorden, zoals Amerika, Canada, Nieuw-Zeeland, Schotland en Oostenrijk. Dat is nu niet mogelijk. Maar ook hier in Drenthe kan ze haar liefde voor campers overdragen op nieuwe kampeerders.

Nieuwe ervaring

Op Camping het Horstmannsbos in Gasselte staan vier campers min of meer in een rondje opgesteld. Deze horen bij de groepsreis door Drenthe. Bij de kampeerders is ook een stel uit Leeuwarden dat voor het eerst meegaat.

Dicht bij huis is het ook geweldig." Maletha Cosse-Ophof

Stef en Alie Mensinga bladeren alvast het boek door met de route van vandaag. Het is een soort puzzeltocht van Gasselte naar Rolde. "Het is een heel nieuwe ervaring voor ons. Het is wennen. Maar van alle deelnemers en de reisleiding krijgen wij allemaal tips," zegt Stef Mensinga.

Bij kamperen met een camper komt namelijk wat meer kijken dan je op het eerste gezicht zou denken. Alie Mensinga: "Ik vind het spannend. Maar het heeft ook wel wat. Je laadt in en je rijdt weg."

Tegen een paaltje

Cosse-Ophof heeft daarom een paar belangrijke tips voor haar mede-kampeerders. Je kunt er bijvoorbeeld niet zomaar in wegrijden als in een auto. "Je bent hoger, breder en langer. Dus je moet voorzichtiger zijn."

Een veelgemaakte fout is volgens Cosse-Ophof dat mensen niet uitstappen bij het achteruit rijden op de camping. "Ineens staat die camper in de achteruit en sta je tegen een paaltje aan of een boom. Daar moet je even op letten."

Ook moet de camper eenmaal op de parkeerplaats op zogenoemde blokken gezet worden. "Dat is om 'm waterpas te krijgen." Beginnende camperbestuurders kunnen daar soms wel wat hulp bij gebruiken.

Hotel op wielen

Het belangrijkste dat Cosse-Ophof wil overbrengen op haar klanten is haar liefde voor de camper. "De camper is voor mij echt alles. Het is het belangrijkste onderdeel van ons leven. Je hebt alles wat je nodig hebt bij je. Ik noem het een hotel op wielen. Dat geeft een groot gevoel van vrijheid. "

Normaal voeren de reizen Cosse-Ophof en haar man naar verre oorden, maar ook van Drenthe kan ze genieten. "Ik vind het mooi om onze klanten te laten zien hoe mooi ons eigen land is. Dicht bij huis is het ook geweldig."