Ontucht in Rensenpark: werkstraf geëist tegen Emmenaar

Voor het plegen van ontucht met een meisje van 14 in onder meer het Rensenpark in Emmen eiste het Openbaar Ministerie vandaag 150 uur werkstraf en één maand voorwaardelijke celstraf tegen een 21-jarige man uit Emmen. Het leeftijdsverschil was volgens de officier van justitie te groot.

In 2018 leerden het meisje en de man, die destijds 19 was, elkaar kennen. Ze hadden veel seksueel getint appcontact en uiteindelijk kregen ze een relatie. Toen het meisje in augustus dat jaar op haar 15e verjaardag thuis vertelde dat ze 'het' had gedaan, gingen haar ouders met haar naar de politie.

'Niks tegen haar zin'

Het stel had seksueel contact gehad in onder meer het Rensenpark in Emmen en in een kleedhokje van een zwembad. Bij de politie verklaarde het meisje wisselend. Ze zei de ene keer dat het tegen haar zin was gebeurd en de andere keer dat ze ermee had ingestemd en het fijn vond.

Volgens de man was er niks tegen de zin van het meisje gebeurd en zou hij dat ook nooit hebben gedaan. Dat hij überhaupt geen seks mocht hebben met een meisje dat jonger was dan 16, wist hij niet, verklaarde de Emmenaar in de rechtszaal.

'Niet gelijkwaardig'

De officier van justitie legde uit dat seks met iemand van onder de 16 wel mag als sprake is van een gelijkwaardige relatie. "Hier gaat het om vijf jaar leeftijdsverschil. Dat is niet gelijkwaardig", aldus de aanklager.

De Emmenaar verklaarde dat hij in die tijd veel ruzie thuis had over het geloof. Inmiddels is dat bijgelegd, vertelde hij. "Ik richt me nu vooral op mijn werk en heb zo min mogelijk contact met meisjes." De officier benadrukte dat dat ook weer niet nodig was: "Je kunt prima omgaan met meisjes van je eigen leeftijd, hoor. Daar is niks mis mee."

Uitspraak over twee weken.