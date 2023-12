Vuurwerkhalers zoeken de grens op en gaan er ook over: 'Ze zien het maar door de vingers'

In Emlichheim staan vanochtend veel Drenten in de rij om 'Feuerwerk' in te slaan. De plaatselijke hoofdweg is één lange file van vuurwerkliefhebbers met Nederlandse kentekenplaten.

"Het is hier goedkoper", steekt de eerste af. "En het is wat zwaarder en dus ook mooier", vult een ander aan. Het is een komen en gaan van volle winkelwagentjes bij Posten Börse in Emlichheim. "Wij komen uit Emmen en dus is het makkelijk om even de grens over te gaan." Maar ook letterlijk: "Je kunt hier nog wat knallers halen. Dat vindt mijn zoon leuk, dus die haal ik voor hem."

'Jammer dat Nederland steeds strenger wordt'

Even verderop bij de Grenzland is het niet anders. "Wij gaan dit op Erica allemaal afsteken en we halen straks nog wat extra in Klazienaveen", zegt een man met een volle winkelkar. Even verderop bladert een man uit Staphorst door het vuurwerkboekje. "Er staat genoeg moois in. Ik vind het van kinds af aan al leuk. Het heeft gewoon iets. Dat Nederland daar steeds strenger in wordt, vind ik jammer."

Daarmee doelt hij op het maximum van 25 kilo en het verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen, hetgeen in Duitsland nog volop verkrijgbaar is. "Ik ben al bij de Aldi en de Lidl geweest en ik kom hier ook nog even wat halen." Maar of hij zich aan het maximum van 25 kilo gaat houden. "Ik heb helaas geen weegschaal bij me", lacht hij.