Eigenaresse 'gevaarlijke' keeshond: 'Zo'n lieverd, ik wil hem nu terug'

De eigenaresse van de in beslag genomen keeshond Cyra stapte vandaag met een advocaat naar de Raad van State om haar hond terug te krijgen. "Het is zo'n lieverd, ik mis hem zo", zei de Emmense bij de hoogste bestuursrechter. De hond zit sinds vorig jaar in het justitieel depot in Assen. Volgens een woordvoerder van de burgemeester is het dier daar heel lastig.

Cyra werd door de burgemeester vorig jaar na meerdere bijtincidenten bestempeld als gevaarlijke hond. In april 2019 werd een muilkorfgebod opgelegd en mocht de hond alleen aangelijnd de straat op. Desondanks werd hij meerdere keren loslopend gezien in de buurt, zei de woordvoerder.

Ongeruste buurtbewoners hebben een boa en de wijkagent daar meerdere keren op aangesproken. Een keer is er een confrontatie geweest tussen Cyra en een hond die aan de lijn zat. In augustus was de maat voor de burgemeester vol en werd Cyra in beslag genomen.

Geen bewijzen, zegt advocaat

De advocaat van de eigenaresse vindt dat er geen bewijzen zijn dat Cyra meerdere keren heeft losgelopen tijdens het aanlijngebod. "De hond is één keer loslopend gezien. Meer niet." Hij vindt dat de burgemeester Cyra onmiddellijk moet teruggeven aan de eigenaresse. Een hond mag niet onbeperkt in opslag worden gehouden, zei hij.

De zaak sleept al meer een jaar. De procedurekosten zijn daardoor behoorlijk opgelopen. De gemeente Emmen moet het baasje van Cyra intussen zo'n 11.000 euro aan dwangsommen betalen. Daar komt circa 4.000 euro aan proceskostenveroordeling bij uit eerdere rechtszaken. De gemeente wil op haar beurt de bestuursdwangkosten verhalen op de eigenaresse. Dat gaat om een bedrag van 6.000 euro.

Ernstige gedragsstoornis

Daarnaast wil de gemeente de kosten terug die de universiteit van Utrecht in rekening brengt voor een gedragsonderzoek door het zogeheten risk-assessmentteam. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat Cyra een ernstige gedragsstoornis heeft en dat het baasje niet geschikt is voor het houden van de hond. Volgens het rapport is het onverantwoord om de hond terug te halen naar Emmen. De burgemeester probeert het dier te herplaatsen. Mocht dat niet lukken, dan wilde de burgemeester aanvankelijk Cyra een spuitje laten geven. Voor dat laatste stak de rechtbank Noord-Nederland een stokje. Die vond dat de burgemeester niet bevoegd is om euthanasie op te leggen.

Uitspraak van de voorzieningenrechter naar verwachting over twee weken.