In hoger beroep twee jaar cel voor slaan met stok

Voor het slaan van een plaatsgenoot met een stok is een 63-jarige man uit Assen in hoger beroep veroordeeld tot twee jaar cel. Hiervan is de helft voorwaardelijk. Het slachtoffer liep twee schedelbreuken en hersenletsel op. Het hof vindt poging tot doodslag bewezen.

De Assenaar werd in november door de rechtbank in Assen voor poging tot doodslag veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk. De man vond dat hij uit noodweer handelde en ging in hoger beroep. Zonder succes. Het hof staat volledig achter het oordeel van de rechters in Assen.

Stok

Het incident gebeurde op 9 juni 2018 in Assen. De mannen kennen elkaar uit de drugswereld. De 63-jarige wilde eigendommen ophalen uit de woning van het slachtoffer in de wijk Noorderpark. Daar ontstond ruzie, de bewoner pakte toen een stanleymes om de bezoeker weg te jagen. Dat had geen effect en hij pakte een stok die in de woning stond.

Hij sloeg de 63-jarige enkele malen tegen het lijf, maar die pakte op zijn beurt de stok weer van hem af. De bewoner probeerde te vluchten, maar hij viel. Volgens het hof sloeg de 63-jarige sloeg de man meermalen krachtig met de stok. De rechters vond dat hier geen sprake was van zelfverdediging.

De Assenaar moet het slachtoffer ook een schadevergoeding van 4.500 euro betalen.