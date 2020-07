Technologies Added opnieuw om tafel over productie Etergo Appscooter

Etergo is een Amsterdamse startup van eigenaren Bart Jacobsz Rosier en Marijn Flipse. De afgelopen jaren hebben ze van investeerders zo'n 21 miljoen euro gekregen om de slimme scooter te ontwikkelen en te bouwen. Dit met het idee om de investering in de toekomst terug te verdienen.

De scooter kan meer dan 200 km op een accu rijden, maakt gebruik van wifi en 4G en is daarmee ook geschikt om te werken met apps voor bijvoorbeeld navigatie en muziek.

Verkocht aan OLA in India

Maar het geld was op. Nieuwe investeerders werden niet gevonden. De twee eigenaren zagen geen andere weg dan het bedrijf te verkopen. OLA Electric uit India heeft de scooter en alle kennis daaromheen gekocht. "Voor een appel en een ei", zo zeggen beleggers in het bedrijf. Zij zien hun geld niet terug en vragen zich af wat ermee is gebeurd.

Technologies Added in Emmen was volgens Etergo de plek om de scooter te bouwen. Er was al ingetekend voor een aantal tussen de 600 en 1000 als start. De productie zou de komende jaren worden opgeschroefd tot 60.000 per jaar. Gedeputeerde Henk Brink kwam ervoor naar Emmen om kennis te maken met de mensen van Etergo. Hij maakte een proefrit.

De provincie is, net als de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM), betrokken bij het project in Emmen. De productie zou wel eens honderden banen op kunnen leveren. Geld hebben de provincie en de NOM er naar eigen zeggen nooit in geïnvesteerd. Wel staan ze garant voor een alternatief als de Appscooter niet op tijd geproduceerd kon worden bij Technologies Added.

Volgens directeur Rob Goossens van het Emmer bedrijf hebben zij er ook geen geld in gestoken. Ook niet in een productielijn. Ze praten nu met OLA Electric over de productie. "We zijn de plannen aan het aanscherpen. Zo moet je het zien. We hebben afspraken met Etergo. We hebben niet geïnvesteerd in de productielijn. Etergo betaalt de apparatuur."

Scooter nog niet klaar voor productie

In Emmen ligt inmiddels van alles opgeslagen voor de Appscooter. De scooter blijkt overigens na vijf jaar ontwikkeling en geld uitgeven door Etergo niet klaar te zijn voor productie. Een scooter moet ruim 3000 euro kosten.

Goossens: "Met alles wat ik er nu van begrijp is dat OLA voorop wil lopen in deze markt en dat ze er alles aan doen om zo snel mogelijk op een groot volume terecht te komen. Maar tegelijkertijd moet het product wel goed zijn. Want als je heel snel heel veel scooters levert, maar ze zijn niet goed, dan is er ook een probleem. Ze zijn tests aan het doen om een keurmerk te krijgen, zodat je de markt op kan."

OLA Electric is een beetje de Indiase Uber. En als je ziet hoe serieus en groot ze dingen oppakken, dan mag je daar veel van verwachten de komende jaren." Rob Goossens, directeur Technologies Added

Goossens heeft veel vertrouwen in de Indiase eigenaar. "OLA is een heel serieus bedrijf. Het heeft een miljard marktkapitalisatie. Het is een serieus bedrijf met grote investeerders. Het is een beetje de Indiase Uber. En als je ziet hoe serieus en groot ze dingen oppakken, dan mag je daar veel van verwachten de komende jaren."

Ondertussen werken investeerders aan een onderzoek naar de handel en wandel van de Etergo oprichters. Ze vragen zich af waar hun 21 miljoen euro is gebleven. Ze hebben zich verenigd en hebben samen een advocaat ingeschakeld. Ze communiceren via een Facebookgroep met elkaar.

Investeerders in Etergo willen duidelijkheid

"Ik kreeg vandaag de bevestiging van de advocaat dat hij ons dossier heeft bestudeerd. Hij zei dat het de moeite waard is om dingen verder te onderzoeken en om te overwegen om juridische maatregelen zeer serieus te nemen." Zo schrijft één van de initiatiefnemers op Facebook.

Robert Wiersma is zo'n gedupeerde investeerder. Geen klein bedrag. Hij laat het er niet bij zitten. "We moeten kijken of een rechtszaak haalbaar is." Wiersma snapt niet wat de mensen van Etergo aan het doen zijn.

Volgens Wiersma en andere gedupeerden is ze een worst voorgehouden en zijn ze erin getrapt. "Ze hebben de mensen voor de gek gehouden. Er is geen productierijpe scooter. Het coronavirus zou een oorzaak zijn. Dat is onzin. Vroegere investeerders vertellen me dat de eigenaren van Etergo steeds terug kwamen omdat ze geld nodig hadden. Ze leven in een fantasiewereld. Ze reisden de hele wereld over om onderdelen te zoeken. Ze luisteren niet."

Ze moesten het bedrijf wel voor een appel en een ei verkopen." Robert Wiersma, gedupeerde investeerder

"Ze moesten wel voor een appel en een ei de boel verkopen. Komt er een claim, dan is het iets duurder. Komt er geen claim, dan zijn ze er mooi mee weggekomen. Er is een hele poppenkast opgetuigd om ons als investeerders aan het lijntje te houden. En nu is de boel verkocht."

Volgens Wiersma komt er geen geld terug. Alle kennis is verkocht en OLA kan er mee doen wat ze willen. De ingeschakelde advocaat kijkt nu op welke manier ze Etergo aansprakelijk kunnen stellen voor wanbeleid.

Wat vooral steekt is het feit dat er vanuit Etergo geen informatie kwam. Wiersma zocht in november vorig jaar contact met het bedrijf en kreeg toen te horen dat er in januari begonnen zou worden met produceren. In maart zouden ze leveren. In januari nam hij weer contact op. Toen meldde Etergo dat alles klaar was. Een week later kwam het bericht dat het geld op was.

Ook de productie doen in India

Ondertussen zijn ze bij Technologies Added positief over de start van de productie volgens directeur Rob Goossens. "Ze weten aan de top van OLA ook al dat wij de productie van de scooters in India willen doen. Wij produceren alle scooters in Europa wel in Emmen en voor de Indiase markt in India."