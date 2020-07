Mountainbiker Ramses Bekkenk volbrengt monstertocht over 750 kilometer

Ramses Bekkenk (43) uit Alkmaar is vanavond, na 750 kilometer mountainbiken, rond 20.00 uur in Dwingeloo gefinisht. In 37 uur en 30 minuten volbracht hij de zogenaamde 75One Challenge.

Twee maanden geleden deed hij ook al een poging. Toen kwam er door fysiek ongemak in combinatie met de kou na 41 uur en 700 kilometer een einde aan zijn avontuur.

Drie Drentse mountainbikeroutes

Dinsdagochtend vertrok Bekkenk om half zeven bij Hotel Wesseling in Dwingeloo. Hij reed vervolgens drie bestaande Drentse mountainbikeroutes achter elkaar. De Bartje 200, de Drenthe 200 en de Hunebed 350.

Vanochtend, met 470 kilometer op de teller, sliep hij twee uurtjes in een camper op het Fochteloërveen.

Uitdaging

De 43-jarige kilometervreter van het KMC-mountainbiketeam is niet vies van een uitdaging. Hij won al drie keer de 360NE Challenge, over 361 kilometer, door Zuid-Afrika. Verder was hij samen met Bram Rood de sterkste in de Offroad Finnmark over 700 kilometer. Maar het kan nog gekker want Bekkenk won ook al eens The Munga. Een wedstrijd door Zuid Afrika over 1074 kilometer. Hij deed er toen 50 uur en 30 minuten over.

Lees ook: