Lucht is geklaard tussen vve Mercuriushof en Geveke

De vereniging van eigenaren (vve) van wooncomplex Mercuriushof in Assen kijkt positief terug op een gesprek vanmiddag met één van de directeuren van bouwbedrijf Geveke uit Groningen. De twee partijen hadden het met elkaar aan de stok over de oplevering van delen van het wooncomplex.

Een stoep die een aantal centimeter lager ligt dan gepland en onenigheid over de ligging van de erfgrens waren de inzet van het gesprek tussen de vve en het bouwbedrijf. Geveke wilde het complex, dat op de plek ligt van het oude Mercuriustheater, graag opleveren. Maar de bewoners hielden dat tegen, uit angst voor kosten in de toekomst. Na een flinke regenbui loopt de stoep onder water doordat de tuinen hoger liggen.

De vve was bang dat kosten van toekomstige wateroverlast uiteindelijk uit de zak van de bewoners zou moeten komen. Bovendien bleek de grond onder verschillende voor- en achtertuinen aan de Dr. Schaepmanstraat vervuild. Een probleem dat Geveke de afgelopen maanden heeft opgelost.

Zand erover

Een moeizaam begin maar een positief resultaat, zo typeert voorzitter Joop de Rooij van de vve Mercuriushof het gesprek met de directeur van Geveke. "Er moest nog wat oud zeer uit de lucht gehaald worden vanwege de tegenwerking die we hebben ervaren", vertelt De Rooij. De vereniging van eigenaren voelde zich lange tijd niet gehoord door het bouwbedrijf. Onbegrijpelijk vond de vve het dat de riolering en bestrating nog moest worden aangelegd toen de woningen en appartementen al opgeleverd waren. Daarnaast snapte ze niet dat tijdens het afgraven van de vervuilde tuinen niet direct het voetpad werd aangepakt. "Er is tijdens het gesprek wat heen en weer gesteggeld en we zijn er niet helemaal uitgekomen, maar uiteindelijk besloten we om het achter ons te laten", aldus De Rooij.

Volgens de voorzitter is Geveke met concrete plannen gekomen om de problemen die nog spelen op te lossen. Het grensprobleem wordt volgens De Rooij binnenkort via de notaris opgelost en ook is er gesproken over een tegemoetkoming in gemaakte kosten door de vve. "Voor de te lage voetpaden wordt een plan bedacht met een goede stratenmaker, in overleg met de bewoners om wiens voetpad het gaat. Ik vind dat we redelijk goede afspraken hebben gemaakt met Geveke", vertelt de voorzitter.

Als alles volgens plan verloopt, is het conflict tussen de vve en het bouwbedrijf na augustus opgelost. De Rooij denkt dat het deze keer goed gaat komen. "We voelen ons serieus genomen. Ik heb veel meer vertrouwen in een goede afloop dan voorheen."

