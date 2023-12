Zoekactie naar vermist meisje in Assen van korte duur

Hulpdiensten zijn vanochtend een zoekactie gestart naar een meisje in Assen. Ze was uit het oog verloren en de vrees bestond dat het kindje te water was geraakt.

Na de eerste melding snelden brandweer en politie zich richting de Alexander Dubcekweg in de wijk Marsdijk. Een duikteam van de brandweer speurde in het water, maar niet veel later was het meisje alweer terecht. Het vermoeden dat ze in het water was terechtgekomen, bleek niet te kloppen.