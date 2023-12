Hulpdiensten klaar voor oud en nieuw: 'Al maanden bezig met voorbereiding'

Het einde van het jaar vormt voor veel mensen een feestelijk hoogtepunt. Toch zijn ook incidenten door vuurwerk onlosmakelijk met oud en nieuw verbonden. De hulpdiensten in Drenthe staan al geruime tijd in de voorbereidingsstand.

Hoewel het afsteken van vuurwerk in Nederland steeds meer aan banden wordt gelegd, blijft de traditie onveranderd populair. Nederlanders kopen nog altijd vooral knalvuurwerk in Duitsland en België. Het gaat dan om bijvoorbeeld pijlen en Romeinse kaarsen, vuurwerk dat in ons land verboden is. Dit jaar is al meer dan 60.000 kilo vuurwerk in beslag genomen.

'Rekening houden met meerdere scenario's'

De politie staat dus op scherp. "De jaarwisseling is voor ons het grootste evenement van het jaar", weet woordvoerder Thijs Damstra van de politie Noord-Nederland. "We zijn al maanden bezig met de voorbereiding. Uiteraard schalen we onze diensten rondom de jaarwisseling op. Dat geldt overigens ook voor de meldkamer. Onze prioriteit ligt bij het veilig verlopen van de jaarwisseling, maar we houden vanzelfsprekend rekening met meerdere scenario's."

De toename van zwaar en illegaal vuurwerk - een landelijke trend - baart de politie zorgen. Zo werd eerder deze week in Hoogeveen nog 700 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. "Daar zijn we blij mee, maar daarmee zijn we er nog niet. Er blijft helaas veel zwaar vuurwerk in omloop. Dat heeft uiteraard onze aandacht", zegt Damstra.

Volgens de woordvoerder heeft de politie 'flink geïnvesteerd' in de contacten met sleutelfiguren in een wijk of binnen een netwerk. Het gaat dan bijvoorbeeld om buurtouders. "Zo weten we beter of we ongeregeldheden kunnen verwachten in een specifiek gebied. Een veilige jaarwisseling is de verantwoordelijkheid van iedereen, maar bij excessen treden we op."

Vanuit huis naar brandweerpost