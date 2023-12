Paaltjes tegen laad- en losoverlast centrum Hoogeveen in februari in gebruik

Vanaf februari volgend jaar kunnen vrachtwagens en pakketdiensten niet meer de Hoofdstraat van Hoogeveen in. Verzinkbare paaltjes moeten een einde maken aan overlast van ladend en lossend (vracht)verkeer. Ook hoopt de gemeente dat het gebied veiliger wordt voor voetgangers.

De paaltjes, die automatisch uit de grond komen, zijn in maart aangelegd. Maar door vertraging zijn ze nog niet in gebruik genomen. De aansluiting op het stroomnet liet op zich wachten en de gemeente moest nieuw beleid vaststellen om ontheffingen uit te geven. Ook de prijzen voor ontheffingen moesten aangepast worden, liet het gemeentebestuur onlangs weten.

In februari worden de paaltjes officieel in gebruik genomen. Aanwonenden en ondernemers die op de Hoofdstraat moeten zijn, kunnen een incidentele of vaste ontheffing aanvragen. Hulpdiensten hebben altijd toegang tot de Hoofdstraat.