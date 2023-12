Misbruikzaak tegen judotrainer (39) uit Hoogeveen: 'Ik voel de rillingen over mijn rug lopen'

Een van de minderjarige judoka's, nu 22 jaar oud, was 13 jaar toen het misbruik zou zijn begonnen. "Het begon met aanrakingen, maar hij begon mij steeds bewuster te betasten", verklaarde het slachtoffer bij de politie. "Tijdens een grondpartij judo zat hij met zijn hand onder mijn bh en in mijn broek. Ik moest hem toen ook vastpakken bij zijn geslachtsdeel."

Het misbruik met haar zou in de periode van 2015 tot en met 2019 hebben plaatsgevonden. Ze zouden seks hebben gehad in de toiletten tijdens een spelletje 'verstoppertje' met de judoka's, ze zou betast zijn in een auto op een carpoolplaats en hij zou haar misbruikt hebben in een zwembad op een seizoensafsluiting van de judo.

Ontkenning

"Dat is niet waar", stelt verdachte J.F. "We hadden een affaire. We hebben wel eens gezoend. En ik besefte ook dat dit niet goed was vanwege het leeftijdsverschil. Ik walg ook van mijzelf als ik daar aan terugdenk."

"Dus u stelt dat zij liegt?", vraagt de rechter. "Ja. Want we hadden een affaire, er is gezoend, er zijn foto's gestuurd en zij heeft mijn geslachtsdeel aangeraakt. Maar daar bleef het bij. We hebben nooit seks gehad."

Onmogelijk, stelt de officier van justitie. "Hoezo een affaire? Een volwassen man met een kind? Haar verklaring is heel consistent. Ze hield destijds ook een dagboek bij en daarin omschreef ze ook meerdere gebeurtenissen. De wijze waarop ze de seksuele handeling beschrijft, komt geloofwaardig over."

Huilende verklaring