Starters Vledder hebben hun eigen huis gebouwd: 'Je doet het voor de jongeren uit het dorp'

In Vledder is de laatste bewoner van een project voor starters in zijn eigen, nieuwe huis getrokken. De woningen zijn er gekomen dankzij de dorpsbewoners zelf. Dorpsbelang, oudejaarsvereniging De Oliebol en de jongeren zetten zich in voor betaalbare woningen zodat jongeren in hun eigen dorp kunnen blijven.

Na vijf jaar plannen maken en bouwen staan ze er. Negen starterswoningen in een kleinschalig nieuwbouwproject in Vledder-Noord. De eigenaren zijn jongeren die een band hebben met het dorp. Zoals Harald Janson. "Ik ben geboren en getogen in Vledder. Toen ik klaar was met mijn studie stond ik voor de keuze om in Enschede te blijven of terug te gaan. Ik koos voor Vledder als woonplaats. Mijn hele sociale leven speelt zich hier af."