Wolf pakt drie schapen Schapenpark Odoorn

In het zogenoemde Schapenpark in Odoorn is een drietal schapen gebeten door een wolf. Dat is gebleken uit DNA-onderzoek van BIJ12. Het is nog onbekend of het om mannetjeswolf GW1261m gaat, de wolf die zijn territorium gevestigd lijkt te hebben in Drenthe.

De schapen overleefden de beet.

Het Schapenpark is bijna driehonderd hectare groot en onderdeel van Boswachterij Exloo. Een kudde van de schaapskooi in Exloo graast in dit gebied. In het voorjaar werden vijfenzeventig lammetjes geboren waarvan er sinds mei regelmatig een paar uit de kudde verdwenen.

Onderzoek

Nadat enkele schapen met bijtwonden werden gevonden, is een DNA-onderzoek gestart. Daaruit blijkt nu dat die dieren door een wolf gebeten zijn. Over de vermiste lammeren is niets met zekerheid te zeggen.

