'De Onlanden is een wereldwijd voorbeeld geworden'

Nu blijkt dat er 5,2 miljoen kuub aan extra capaciteit nodig is. Daarom wordt het waterpeil in een aantal delen van het gebied verhoogd. 'De Onlanden is een soort voorbeeldgebied geworden, wereldwijd', merkt Zwiers op. "Eigenlijk willen we elke drup hier houden, want in die gortdroge zomers trekken we het anders niet."

Baardmannetjes en zeearenden

"Dit gebied is het bewijs dat de natuur meteen de ruimte pakt, als je die geeft. Dat is fantastisch. En het heeft zelfs ons verbluft hoe snel en op welke manier het gaat. We hebben hier nu een van de grootste populaties roerdompen van Nederland, er zitten 33 broedparen. Er broeden 165 baardmannetjes, 1.600 rietzangers. Maar ook witwangsterns, zeearenden, visarenden. Dat was er allemaal niet toen het hier begon."

Zo zijn er meer succesverhalen. "Kijk, weet je wat dit is? Het lijkt modder, maar het is een spraint van een otter", zegt Zwiers, terwijl hij in een berg otterpoep peutert. "Het zijn allemaal visresten. Hij legt het neer om te communiceren naar andere otters en laat een geurvlag achter." Al in 2013 werd de eerste otter in De Onlanden gesignaleerd. "Opeens zagen we er een op een wildcamera, ongelooflijk. Dat is kicken: Hij zit er, hij zit er! En veel sneller dan we hadden verwacht."